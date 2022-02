Infortunio Chiellini, guai in casa Juve: ecco le partite a rischio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Infortunio Chiellini: brutte notizie per Allegri in vista dei prossimi impegni. guai in casa Juve per le condizioni del capitano Arrivano brutte notizie in casa Juve per quanto riguarda le condizioni di Giorgio Chiellini, uscito un quarto d’ora prima della fine della partita di ieri sera contro il Verona. Come riportato da Sky Sport, il capitano bianconero dovrebbe saltare le partite contro il Sassuolo e quella contro l’Atalanta. A rischio anche il derby contro il Torino e la sfida di Champions League contro il Villarreal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022): brutte notizie per Allegri in vista dei prossimi impegni.inper le condizioni del capitano Arrivano brutte notizie inper quanto riguarda le condizioni di Giorgio, uscito un quarto d’ora prima della fine della partita di ieri sera contro il Verona. Come riportato da Sky Sport, il capitano bianconero dovrebbe saltare lecontro il Sassuolo e quella contro l’Atalanta. Aanche il derby contro il Torino e la sfida di Champions League contro il Villarreal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

