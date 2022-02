Il figlio deve operarsi al cuore, ma i genitori vogliono sangue no vax: il caso finisce in tribunale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Siamo a Modena, dove un bambino ha bisogno di un intervento al cuore, ma i genitori chiedono solo sangue no vax, non accettano alternative. Il bambino è in gravi condizioni e ha urgente bisogno di un donatore di sangue che gli permetta di ricevere un delicatissimo intervento al cuore. Al momento si trova all’ospedale di Sant’Orsola, a Bologna, ed è in attesa del donatore. Una situazione che poteva risolversi tranquillamente, non fosse per la forte e intransigente pressione che i genitori no vax stanno facendo all’ospedale: tale donatore dovrà essere anch’esso una persona non vaccinata, altrimenti non esistono alternative. La richiesta ha sconvolto tutti quelli dell’Orsogna e anche il tribunale di Modena, che ha preso il controllo del caso e ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Siamo a Modena, dove un bambino ha bisogno di un intervento al, ma ichiedono solono vax, non accettano alternative. Il bambino è in gravi condizioni e ha urgente bisogno di un donatore diche gli permetta di ricevere un delicatissimo intervento al. Al momento si trova all’ospedale di Sant’Orsola, a Bologna, ed è in attesa del donatore. Una situazione che poteva risolversi tranquillamente, non fosse per la forte e intransigente pressione che ino vax stanno facendo all’ospedale: tale donatore dovrà essere anch’esso una persona non vaccinata, altrimenti non esistono alternative. La richiesta ha sconvolto tutti quelli dell’Orsogna e anche ildi Modena, che ha preso il controllo dele ha ...

