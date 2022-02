Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista: eliminati, concorrenti in nomination e cosa è successo lunedì 7 febbraio 2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo aver ‘saltato’ la puntata del venerdì per via del Festival di Sanremo, il Grande Fratello Vip è tornato in onda con una scoppiettante diretta del lunedì. Tra colpi di scena, grandi sorprese ed emozioni, il percorso dei ‘vipponi’ nella casa più spiata d’Italia sta continuando e la finale, che sembrava così lontana quando è stata annunciata, si fa sempre più vicina (è in programma il 14 marzo). Ma cosa è successo ieri, lunedì 7 febbraio? E chi è il primo finalista tra Delia, Manila, Katia e Davide? Scopriamolo insieme! GF VIP: chi è il primo finalista e cosa è successo lunedì 7 febbraio 2022 Sono quattro i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo aver ‘saltato’ la puntata del venerdì per via del Festival di Sanremo, ilVip è tornato in onda con una scoppiettante diretta del. Tra colpi di scena, grandi sorprese ed emozioni, il percorso dei ‘vipponi’ nella casa più spiata d’Italia sta continuando e la finale, che sembrava così lontana quando è stata annunciata, si fa sempre più vicina (è in programma il 14 marzo). Maieri,? E chi è iltra Delia, Manila, Katia e Davide? Scopriamolo insieme! GF VIP: chi è ilSono quattro i ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - giorgiamehr : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - federico20056 : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - Martina11909270 : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - fedesaetta : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti -