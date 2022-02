Evaso dal carcere di Avellino l’11 gennaio: preso in Francia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ stato arrestato a Metz, in Francia, Hassin Kalifi, 40 anni, Evaso l’11 gennaio scorso dal carcere di Avellino. A bloccarlo è stata ieri la Polizia Francese, allertata dalla DDA di Napoli che ha coordinato le indagini della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri di Avellino e del ROS. Kalifi è stato condannato a una pena passata in giudicato per traffico di stupefacenti ma soprattutto era segnalato come sospetto radicalizzato. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo per reati collegati alla droga emesso su richiesta della Procura di Trento sulla base di indagini della Squadra Mobile di Bolzano. “Ci congratuliamo con le forze dell’ordine e con la magistratura per l’arresto del detenuto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato arrestato a Metz, in, Hassin Kalifi, 40 anni,scorso daldi. A bloccarlo è stata ieri la Polizia Francese, allertata dalla DDA di Napoli che ha coordinato le indagini della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri die del ROS. Kalifi è stato condannato a una pena passata in giudicato per traffico di stupefacenti ma soprattutto era segnalato come sospetto radicalizzato. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo per reati collegati alla droga emesso su richiesta della Procura di Trento sulla base di indagini della Squadra Mobile di Bolzano. “Ci congratuliamo con le forze dell’ordine e con la magistratura per l’arresto del detenuto ...

