"Domani le visite": Serie A, che colpo a parametro a zero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un trequartista è pronto a tornare in Italia a distanza di sette anni: lo svincolato firmerà Domani per il nuovo club dopo le visite mediche L'infortunio al legamento crociato di Manolo Gabbiadini ha convinto la Sampdoria ad intervenire sul mercato degli svincolati. Marco Giampaolo già da Domani potrà abbracciare il nuovo acquisto. I blucerchiati hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

