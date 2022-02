Derby | lite Lautaro-Theo Hernandez | cosa è successo – video

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) –traalla fine delInter-Milan, giocato sabato e vinto 2-1 dai rossoneri. Le telecamere di Dazn documentano le scintille tra l’attaccante nerazzurro e l’esterno rossonero alla fine del match., espulso, si avvia verso gli spogliatoi. Non è chiaro se compia un gesto verso le tribune.si sporge verso la scala che porta agli spogliatoi e si rivolge nei confronti dell’avversario. Al fischio finale del match si sfiora il corpo a corpo, evitato in extremis per l’intervento di persone che dividono i due calciatori. L'articolo proviene da Italia Sera.

