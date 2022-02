Cressy il tennista che la federazione francese cacciò perché non voleva restare a fondo campo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Maximenon è un milite ignoto del tennis mondiale. Non è nemmeno una star. E’ numero 59 Atp ma per chi ha visto qualche partita, ultimamente, è riconoscibile quasi come un top 10.è una bestia rara: gioca solo serve-and-volley. Attacca. Attacca sempre. E lo fa per principio. Produce un testardo tennis ideologico. L’ha esplicitato più volte: “La mia idea fin dall’inizio era di riportare in auge il serve-and-volley… In molti mi hanno detto che ormai è morto, che non potrà mai essere efficace oggi… Altri sostenevano che non sarebbe stato lo stile più adatto a me, ma io avevo un’idea in testa e credo che riuscirò a realizzarla“. Come un Jep Gambardella del tennis,non vuole solo partecipare al Tour, vuole il potere di far fallire il gioco da. Un monolite tecnico. News9 gli ha dedicato un bel ...