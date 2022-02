Covid | terapie intensive al 15% | in 24 ore crescono in 11 regioni I dati Agenas

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Resta al 15%, in Italia, la percentuale dioccupate da pazienti con-19. In 24 ore, cala in Piemonte (tornando al 16%), mentre cresce in 11o province autonome (molte delle...

Advertising

Tg3web : Dietro la morte per covid di Ginevra, la bambina calabrese di due anni che si è spenta la scorsa settimana, la manc… - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | 750 pugliesi nei reparti covid e 70 nelle terapie intensive. 2.345 nuovi casi sui… - fisco24_info : Covid oggi Italia, i dati sulle terapie intensive: (Adnkronos) - Ultimi dati Agenas nelle 24 ore: occupazione media… - italiaserait : Covid oggi Italia, i dati sulle terapie intensive - sulsitodisimone : Covid oggi Italia, i dati sulle terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid terapie

Resta al 15%, in Italia, la percentuale diintensive occupate da pazienti con- 19. In 24 ore, cala in Piemonte (tornando al 16%), mentre cresce in 11 regioni o province autonome (molte delle quali, nei giorni scorsi, avevano ...Pescara. Resta al 15%, in Italia, la percentuale diintensive occupate da pazienti con- 19. In 24 ore, cala in Piemonte (tornando al 16%). Mentre cresce in 11 regioni o province autonome (molte delle quali, nei giorni scorsi, avevano ...(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 7 febbraio 2022 ... mentre sono 160 (-2) i pazienti nelle terapie intensive. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a ...Le persone attualmente positive sono 105.994, risultano ricoverate 750 nei reparti, mentre 70 sono in terapia intensiva. 2.345 nuovi casi di Covid in Puglia su 31.744 test giornalieri e 4 persone ...