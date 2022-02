Costacurta | “Juventus tornata in lotta per lo Scudetto”

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Io vedo ladi nuovo dentro alla. Ho visto cose diverse lì davanti, è vero che ha l’Europa così come le altre, ma la rimetto dentro alla corsa”. Questo il pensiero di Alessandro, che a Sky ha spiegato come abbia visto una nuova luce nella formazione di Massimiliano Allegri, galvanizzata dall’arrivo di Vlahovic e Zakaria, entrambi in gol nella sfida contro il Verona. SportFace.

