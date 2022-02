Cosenza | arrivano gli ispettori della Regione nel liceo del prof accusato di molestie sessuali Gli studenti continuano ad occupare

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È stata avviata un’ispezione nelscientifico del polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero () da parte dell’Ufficio scolastico regionaleCalabria: motivo dell’ispezione sono le presunteda parte di unessore dell’istituto ai danni di alcune studentesse, attuali ed ex. Una delle ragazze ha sporto denuncia ai carabinieri. Nel frattempo, i compagniadilin segno di protesta. L’ispezione arriva dopo che i genitori degliavevano più volte espresso la necessità di verificare i fatti avvenuti. A dare il via all’ispezione è stata la relazione trasmessa dalla dirigente dell’istituto, Iolanda Maletta, all’Ufficio scolastico calabrese. Le ...

CASTROLIBERO " Dopo una settimana di protesta, le segnalazioni, la denuncia fatta da una ragazza oggi, all'IIS Valentini Majorana,gli ispettori del ministero dell'Istruzione inviati dal ministro Bianchi che intende vederci chiaro su quanto accaduto e sui casi di molestie segnalati . Nelle scorse ore in merito alle ...

Cosenza - L'Ufficio scolastico regionale della Calabria ha ... Questa mattina, dopo alcuni giorni di occupazione da parte degli studenti, è arrivata un'ispettrice dell'Usr, che ha avviato gli ...