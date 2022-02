Charles Chaplin | il leggendario interprete di Charlot

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Non si può certo dire cheSpencer(Londra, 1988) non abbia lo spettacolo nel sangue. Figlio di, volto londinese del music-hall e del varietà, e della cantante Hannah Hall, respira a pieni polmoni l’aria dell’intrattenimento fin dalla più tenera età. A cinque anni fa il proprio esordio sul palco durante un’esibizione della madre. Ma off stage i lustrini e le luci di scena pere il fratellastro Sydney assumono sfumature decisamente più oscure. Il divorzio dei genitori e l’aggravarsi dei problemi mentali della madre, poi rinchiusa in manicomio, significa per i due bambini l’inizio di una lunga odissea. Charlie: l’infanzia dickensiana Sostanzialmente orfani, i due vengono rimbalzati da una workhouse – istituzioni statali dedite al sostentamento di poveri e ...

Non si può certo dire che Charles Spencer Chaplin (Londra, 1988) non abbia lo spettacolo nel sangue. Figlio di Charles, volto londinese del music-hall e del varietà, e della cantante Hannah Hall, ...
1900: British troops vacate Vaal Krantz, Natal. 1914: Charlie Chaplin debuts his character The Tramp in the film "Kid Auto Races at Venice". 1928: The first solo flight from England to Australia takes ...