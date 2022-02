Beffa bancomat | cosa può accadere durante il prelievo

Leggi su consumatore

(Di lunedì 7 febbraio 2022)unpuò succedere che l’operazione non vada in porto come desiderato. Alle volte non accade nulla, ma altre… Ilè un’operazione che ormai sta diventando sempre meno frequente nelle abitudini degli italiani. Infatti ormai la maggior parte delle persone effettua i pagamenti direttamente con la carta, anche per piccole somme. E’ L'articolo proviene da Consumatore.com.