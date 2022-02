Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 7 all’11 febbraio 2022 | Marina prende una decisione inaspettata

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi “Unal” dal 7. Nella puntata di lunedì 7, Nunzio, accecato dalla gelosia, perde il controllo delle sue azioni davanti alla scena di complicità tra Ludovico e Chiara. Alberto, con Clara che perde il lavoro, si offre di accollarsi tutte le spese della donna e di Federico. Una divertente disputa con il cognato farà emergere i limiti di Raffaele in campo enologico. Nella puntata di martedì 8, il rapporto con Chiara sembra creare problemi a Nunzio cheunaimprovvisa. La tensione tra Rossella e Riccardo, alla vigilia della partenza di lui per Bolzano, è palpabile, a causa della gelosia di lei. ...

Unal sole: il compagno di Katia Cammarota è in arrivo! A Unal sole , nel giro di neanche troppe settimane, la vita della famiglia Boschi è stata animata da una serie di ...Ogni cosa doveva essere al suo. Diciamo che con Manuale mi sono tolto ciò di cui non avevo ... Oggi, poi, i libri vuoi o non vuoi devi anche fotografarli e questefotografano il ...la trama e le anticipazioni della fiction. Il cast ufficiale di Lol 2, Mara Maionchi lascia: i nomi dei nuovi concorrenti e conduttori Mara Maionchi lascia la conduzione di LOL, al suo posto ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità e colpi di scena. Infatti, un nuovo personaggio entrerà nel cast della soap partenopea. Le anticipazioni degli episodi che ...