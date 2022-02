WWE: Per molti Big E meritava un trattamento migliore (Di domenica 6 febbraio 2022) Come abbiamo potuto notare da qualche settimana a questa parte, Big E è tornato in pianta stabile a Smackdown riunendosi così a Kofi Kingston e King Woods, riformando così il New Day al completo. Questo spostamento divenuto poi ufficiale post-Royal Rumble, è considerato come l’effettivo termine della run in singolo dell’ex WWE Champion che si allontana così dalla scena del main event e ci si sta ancora chiedendo ancora il perchè di questo. Un trattamento migliore Secondo ciò che ha riportato il giornalista Wade Keller di PWTorch, non solo diversi fan sono rimasti delusi dalla gestione di Big E e del suo regno da campione, ma anche all’interno della stessa WWE ci sarebbero molte persone che pensano che meritasse decisamente un trattamento migliore e una run titolata di tutt’altro livello. Ha anche aggiunto ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 6 febbraio 2022) Come abbiamo potuto notare da qualche settimana a questa parte, Big E è tornato in pianta stabile a Smackdown riunendosi così a Kofi Kingston e King Woods, riformando così il New Day al completo. Questo spostamento divenuto poi ufficiale post-Royal Rumble, è considerato come l’effettivo termine della run in singolo dell’ex WWE Champion che si allontana così dalla scena del main event e ci si sta ancora chiedendo ancora il perchè di questo. UnSecondo ciò che ha riportato il giornalista Wade Keller di PWTorch, non solo diversi fan sono rimasti delusi dalla gestione di Big E e del suo regno da campione, ma anche all’interno della stessa WWE ci sarebbero molte persone che pensano che meritasse decisamente une una run titolata di tutt’altro livello. Ha anche aggiunto ...

