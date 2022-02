Truffano donna a Tramonti | arrestati dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani napoletani provenienti da Arzano, per i reati di truffa e furto aggravato. La brillante operazione, condotta dai militari della Stazione di, agli ordini del comandante Umberto D'Angelantonio, è stata possibile grazie alla collaborazione di alcuni cittadini della frazione Corsano, i quali hanno segnalato al 112 la presenza nell' abitato di un'autovettura sospetta. In quelle fasi infatti, a poca distanza si stava consumando una truffa in danno di un'anziana: il modus operandi è sempre lo stesso, la telefonata da parte di un sedicente nipote che chiede un aiuto economico alla nonna per risolvere un grave problema. Poco dopo la telefonata, come accaduto in questa circostanza, si è ...