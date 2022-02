Temptation Island | Nicola Panico è diventato papà!

(Di domenica 6 febbraio 2022)e Francesca Parenti sono diventati genitori per la prima volta. Questa notte è nato il loro Salvatore. Ad annunciare la nascita è stato l’ex protagonista diattraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: Francesca esono diventati marito e moglie pochi mesi fa, esattamente nel dicembre del 2021. La proposta di matrimonio era arrivata a gran sorpresa durante le nozze di una coppia di amici. In quell’occasionesi era inginocchiato per chiedere la mano alla sua dolce metà. Abbiamo conosciutodurante la sua partecipazione ain coppia con l’ex fidanzata Sara Affi Fella. Dopo quell’esperienza aveva fatto molto discutere la farsa che i due avevano messo in atto ...

Qualche giorno fa noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato in anteprima ed esclusiva che l'ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ed ex tentatore diVip 2, Ivan Gonzalez , e il figlio ...C'è un bel mistero intorno ae Alessia Marcuzzi, che sarebbe indecisa sul prendere o meno il posto di Filippo Bisciglia. Partiamo dal principio: in un primo momento si era detto che il reality dell'amore non ...Questa notte è nato il loro Salvatore. Ad annunciare la nascita è stato l’ex protagonista di Temptation Island attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: Francesca e Nicola sono ...Dall’Isola dei Famosi nel 2015, quando perse al televoto sia con Valerio Scanu sia con Rocco Siffredi, ha portato avanti il percorso sul piccolo schermo in trasmissioni come Temptation Island Vip. Già ...