Sampdoria-Sassuolo 4-0, Giampaolo: “Contento per la vittoria, Sensi mi è piaciuto un casino” (Di domenica 6 febbraio 2022) “Sono Contento per la vittoria, ci serviva, contro una squadra forte. Ma vado a casa con il pensiero dell’infortunio di Gabbiadini, dovrà fare degli accertamenti e vediamo. Ci ho parlato, porta un tutore e speriamo non sia nulla. Sensi? Mi è piaciuto molto, il gioco lo vede prima degli altri. Non posso farlo giocare mezz’ala perché disperderebbe molte energie fisiche. Sa come e dove giocare. Posso farlo giocare da regista ma mi esporrei a qualche rischio d’equilibrio”. Lo ha detto Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, dopo la vittoria contro il Sassuolo. Sull’intesa con i propri giocatori: “I 4 difensori li ho allenati per un po’ di anni, ma ho avuto anche Rincon e Candreva – prosegue a DAZN – Non ho ricominciato da capo e si sono riconosciuti in ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) “Sonoper la, ci serviva, contro una squadra forte. Ma vado a casa con il pensiero dell’infortunio di Gabbiadini, dovrà fare degli accertamenti e vediamo. Ci ho parlato, porta un tutore e speriamo non sia nulla.? Mi èmolto, il gioco lo vede prima degli altri. Non posso farlo giocare mezz’ala perché disperderebbe molte energie fisiche. Sa come e dove giocare. Posso farlo giocare da regista ma mi esporrei a qualche rischio d’equilibrio”. Lo ha detto Marco, tecnico della, dopo lacontro il. Sull’intesa con i propri giocatori: “I 4 difensori li ho allenati per un po’ di anni, ma ho avuto anche Rincon e Candreva – prosegue a DAZN – Non ho ricominciato da capo e si sono riconosciuti in ...

