Regina Elisabetta da record: raggiunti i 70 anni di regno (Di domenica 6 febbraio 2022) È la sovrana dei record. Lo era già dal 9 settembre 2015, vale a dire da quando, con 63 anni e 213 giorni di regno, superò la Regina Vittoria, all’epoca la monarca più longeva del regno Unito. I 63 anni, però, oggi diventano 70. Il Giubileo di Platino. E la durata del regno della Regina Elisabetta difficilmente sarà raggiunta da un altro sovrano. Sicuramente non dal principe Carlo. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA Regina Elisabetta Regina Elisabetta: 70 anni di regno Era il 6 febbraio 1952 quando Elisabetta, all’epoca venticinquenne, si trovava in Kenya con il marito per un viaggio ufficiale. Quel giorno la sua vita ... Leggi su amica (Di domenica 6 febbraio 2022) È la sovrana dei. Lo era già dal 9 settembre 2015, vale a dire da quando, con 63e 213 giorni di, superò laVittoria, all’epoca la monarca più longeva delUnito. I 63, però, oggi diventano 70. Il Giubileo di Platino. E la durata deldelladifficilmente sarà raggiunta da un altro sovrano. Sicuramente non dal principe Carlo. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA: 70diEra il 6 febbraio 1952 quando, all’epoca venticinquenne, si trovava in Kenya con il marito per un viaggio ufficiale. Quel giorno la sua vita ...

Advertising

andreapurgatori : Intanto… ELISABETTA, REGINA NEI GUAI. Mercoledì 9 febbraio, 21:15 #Atlantide #La7 con @BarbaraGSerra @AntoBoralevi… - Corriere : Elisabetta II: «A Camilla il titolo di Regina quando Carlo sarà Re» - Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta ricompare in pubblico dopo mesi. Partecipa a un ricevimento a Sandringham alla vigilia del giu… - zazoomblog : La Regina Elisabetta II e il soprannome Lilibet: cosa significa e perché ora nessuno può chiamarla più così -… - zazoomblog : Elisabetta II da 70 anni Regina d’Inghilterra: come si svolse l’incoronazione seguita in diretta mondiale -… -