Advertising

DiMarzio : L'@AthleticClub elimina il @realmadrid dalla #CopaDelRey grazie all'ex @TorinoFC_1906 #Berenguer - Mediagol : Real Madrid-Granada 1-0, Ancelotti si consola in Liga con un super gol di Asensio! - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Real Madrid-Granada 1-0: decide un gol di Asensio. Ancelotti a +6 sul Siviglia #Liga - Daniele20052013 : Asensio spinge il Real: 1-0 al Granada e nuovo allungo in classifica - limcelro : RT @Denveur0: Le Real Madrid qui a oublier l'anniversaire de Cristiano Ronaldo ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Ilbatte per 1 - 0 al Bernabeu il Granada e allunga in classifica sulle inseguitrici. A decidere il match in favore della squadra di Ancelotti un gol di Asensio al 74'. Con questo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ancelotti e il suotornano a vincere e lo fa di misura contro il Granada: Asensio firma il gol vittoria dei blancos7 Ilritrova il successo contro il Granada. Partita molto tirata e complicata ...MADRID (SPAGNA) - Una rete solitaria di Marco Asensio, trovata alla mezz’ora della ripresa, permette a un Real in piena emergenza di fare bottino pieno nel posticipo della domenica sera con il Granada ...Il Real Madrid non brilla ma batte comunque il Granada nel 23° turno della Liga 2021/2022 e si porta a +6 sul Siviglia rafforzando così la sua prima posizione in classifica. Al Bernabeu le Merengues ...