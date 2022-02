"Mancato gioco di squadra e qualcuno ha tradito", dice Salvini (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - "Al gioco dei singoli prefeirsco il gioco di squadra, che al centrodestra in queste settimane è Mancato". Così Matteo Salvini a Radio24. Il centrodestra, aggiunge, "ha giocato con i singoli e ha perso prima alle amministrative e poi sul Presidente della Repubblica, anche se sono orgoglioso di aver contribuito alla rielezione di Mattarella". “La battaglia del Quirinale è durata una settimana. qualcuno del centrodestra è sparito e ha tradito. Sono mancati decine di voti di FI e Coraggio Italia. Potevamo eleggere una donna al Quirinale, era il mio impegno e sarebbe stato un bellissimo segnale per il Paese”. Ora serve restituire al centrodestra orgoglio e compattezza per evitare una nuova vittoria della sinistra: "Il centrodestra è maggioranza nel Paese. Molti ... Leggi su agi (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - "Aldei singoli prefeirsco ildi, che al centrodestra in queste settimane è". Così Matteoa Radio24. Il centrodestra, aggiunge, "ha giocato con i singoli e ha perso prima alle amministrative e poi sul Presidente della Repubblica, anche se sono orgoglioso di aver contribuito alla rielezione di Mattarella". “La battaglia del Quirinale è durata una settimana.del centrodestra è sparito e ha. Sono mancati decine di voti di FI e Coraggio Italia. Potevamo eleggere una donna al Quirinale, era il mio impegno e sarebbe stato un bellissimo segnale per il Paese”. Ora serve restituire al centrodestra orgoglio e compattezza per evitare una nuova vittoria della sinistra: "Il centrodestra è maggioranza nel Paese. Molti ...

