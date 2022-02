Ligue 1 2021/2022, Psg scatenato: 5-1 al Lille, in gol Messi e Mbappé (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel match valevole per la ventitreesima giornata di Ligue 1 2021/2022, il Psg ha travolto il Lille con un sonoro 5-1. Ad aprire le danze è stato Danilo, ma la rete di Botman ha ristabilito la parità. Dalla mezz’ora di gioco in poi, però, la squadra di Pochettino è salita in cattedra ed ha dilagato, trovando la via della rete con grande facilità. Il gol del 2-1 porta la firma di Kimpembe, mentre a calare il tris è stato Lionel Messi, che timbra il cartellino per la seconda volta in campionato. Nella ripresa è poi arrivata la doppietta di Danilo, quindi il pokerissimo di Kylian Mbappé. I parigini salgono a quota 56 punti e allungano a +13 sul secondo posto, occupato dal Marsiglia. Seconda sconfitta di fila invece per il Lille, che resta a metà classifica molto più ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel match valevole per la ventitreesima giornata di, il Psg ha travolto ilcon un sonoro 5-1. Ad aprire le danze è stato Danilo, ma la rete di Botman ha ristabilito la parità. Dalla mezz’ora di gioco in poi, però, la squadra di Pochettino è salita in cattedra ed ha dilagato, trovando la via della rete con grande facilità. Il gol del 2-1 porta la firma di Kimpembe, mentre a calare il tris è stato Lionel, che timbra il cartellino per la seconda volta in campionato. Nella ripresa è poi arrivata la doppietta di Danilo, quindi il pokerissimo di Kylian. I parigini salgono a quota 56 punti e allungano a +13 sul secondo posto, occupato dal Marsiglia. Seconda sconfitta di fila invece per il, che resta a metà classifica molto più ...

