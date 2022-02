Libero | l’Inter si è sentita “arrivata” Ha peccato di superbia e ha perso di presunzione 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per Claudio Savelli, che commenta il derby di Milano vinto dal Milan suhaperché hadi presunzione. “è consapevole di essere superiore al Milan, per questo perde il derby. Gioca il secondo tempo come se fosse in vantaggio di tre gol, quando in realtà è avanti di uno solo”. “I nerazzurri si crogiolano nell’evidente superiorità e finiscono per addormentarsi”. “Per la prima volta, la squadra di Inzaghi si sente “”. Pecca die nei cambi di Inzaghi, nulla di più”. Il gioco e i giocatori funzionano, come funziona la condizione atletica. “Il crollo è esclusivamente mentale. I cambi di Inzaghi sono frettolosi e scolastici. Quando esce Perisic, fino a quel momento il migliore, i nerazzurri pensano inconsapevolmente che ...