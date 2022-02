La Juventus rischia di fallire? Facciamo chiarezza una volta per tutte

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 6 febbraio 2022) Negli ultimi anni la gestione finanziaria dellae un mercato non sempre adeguato hanno fatto pensare al fallimento. Ecco la verità. E se ladovesse? Domanda che in molti si sono posti, specie dopo questa finestra di mercato. Cosa succederebbe se la squadra, dopo i rinforzi portati a Torino, non dovesse entrare in Champions? Proviamo a dare una risposta Getty ImagesAl termine di questa sessione di mercato in molti si sono chiesti cosa potrebbe succedere allaqualora i bianconeri non dovessero qualificarsi alla Champions. Alcuni hanno, addirittura, ipotizzato il fallimento. Delia Duran, lato B da infarto: si abbassa troppo e succede questo Non entrare tra le prime quattro renderebbe la stagione dellanegativa, non ci sono dubbi ma il club non fallirà. L’aumento ...