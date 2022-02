Il Congo di Leopoldo II: fiumi di sangue e tanti denari (Di domenica 6 febbraio 2022) Acquisito fortunosamente il suo impero africano, re Leopoldo II si mise subito all’opera e una cortina di mistero avvolse da subito l’État Indipéndent du Congo. Il ferreo controllo sui traffici e la severa selezione dei quadri coloniali — con l’eccezione dei suoi fedelissimi, Leopoldo preferì utilizzare una coorte multinazionale di contabili, tecnici (tra cui s’arruolò InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 6 febbraio 2022) Acquisito fortunosamente il suo impero africano, reII si mise subito all’opera e una cortina di mistero avvolse da subito l’État Indipéndent du. Il ferreo controllo sui traffici e la severa selezione dei quadri coloniali — con l’eccezione dei suoi fedelissimi,preferì utilizzare una coorte multinazionale di contabili, tecnici (tra cui s’arruolò InsideOver.

Advertising

Nandocamtv : A febbraio del 1885, il re belga Leopoldo II stabilì che il Congo è Free State, cioè suo possedimento personale. So… - squopellediluna : 05/02/1885 Re Leopoldo II del Belgio fonda lo Stato Libero del Congo come possedimento personale; - Accadde_Oggi : 1885 - Re Leopoldo II del Belgio fonda lo Stato Libero del Congo come possedimento personale; #AccaddeOggi - antipa_tia : @Faith49020149 @Valeria93113820 @scuccimatte @rubio_chef Tu non riesci a comprendere che la semplice accusa che i s… - antipa_tia : @dale_cooper73 I sionisti non riconoscono i crimini di Leopoldo del Belgio in Congo, ma certamente. Fonte: tuo cugi… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo Leopoldo Come re Leopoldo del Belgio s'inventò il Congo ...creazione de l'État Indipéndent du Congo fu una delle pagine più crude quanto incredibili dell'espansione coloniale in [...] Continua a leggere The post Come re Leopoldo del Belgio s'inventò il Congo ...

Cancel culture principesca: "Leopoldo II? Va abbattuto" Ma il principe Laurent "non vede" proprio come Leopoldo II possa "far soffrire le persone" in Congo. Il dibattito è aperto. Esmeralda chiede pure "la fine della propaganda". Di riconsiderare cioè le ...

Il Congo di Leopoldo II: fiumi di sangue e tanti denari Inside Over ...creazione de l'État Indipéndent dufu una delle pagine più crude quanto incredibili dell'espansione coloniale in [...] Continua a leggere The post Come redel Belgio s'inventò il...Ma il principe Laurent "non vede" proprio comeII possa "far soffrire le persone" in. Il dibattito è aperto. Esmeralda chiede pure "la fine della propaganda". Di riconsiderare cioè le ...