I tifosi del Barcellona fischiano Dembelé, Xavi reagisce così (Di domenica 6 febbraio 2022) L'allenatore del Barcellona Xavi lancia un appello ai tifosi: Xavi: "Vorrei chiedere loro di smettere di fischiare Dembelé.... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) L'allenatore dellancia un appello ai: "Vorrei chiedere loro di smettere di fischiare....

Advertising

_Morik92_ : E' già #DV7 mania, la #Juve si gode il suo bomber e rende felici i tifosi. Più giro palla e più gioco propositivo,… - OfficialUSS1919 : ?? “Darò il massimo per questa maglia. Sono impaziente di sentire e vivere il calore dei tifosi”. Queste le prime pa… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Infine vorrei ringraziare i tifosi della Juve per l'accoglienza. Non vedo l'ora di scendere in campo… - sportli26181512 : I tifosi del Barcellona fischiano Dembelé, Xavi reagisce così: L'allenatore del Barcellona Xavi lancia un appello a… - zanpaqu07 : RT @_Morik92_: E' già #DV7 mania, la #Juve si gode il suo bomber e rende felici i tifosi. Più giro palla e più gioco propositivo, buona la… -