Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Valpusteria batte Graz per 3-0. Seconda vittoria consecutiva per i lupi (Di domenica 6 febbraio 2022) Arriva la Seconda vittoria consecutiva per Valpusteria nel Campionato ICE League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. I lupi hanno infatti archiviato senza patemi la pratica Graz vincendo nettamente in casa per 3-0, risultato che li tiene perfettamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di Finale dei play off. Gli uomini di Raimo Helminem, dopo un primo periodo combattuto e concluso a reti bianche, hanno messo il turbo nel secondo tempo mettendo due volte il dischetto dietro la schiena del portiere avversario. Ad aprire le danze ci ha pensato Caruso, appena quarantacinque secondi dopo l’inizio della ripresa. Successivamente invece, al minuto 11:40, è arrivato il raddoppio di Stukel. L’incontro poi ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Arriva lapernel Campionato ICEdisu. Ihanno infatti archiviato senza patemi la praticavincendo nettamente in casa per 3-0, risultato che li tiene perfettamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di Finale dei play off. Gli uomini di Raimo Helminem, dopo un primo periodo combattuto e concluso a reti bianche, hanno messo il turbo nel secondo tempo mettendo due volte il dischetto dietro la schiena del portiere avversario. Ad aprire le danze ci ha pensato Caruso, appena quarantacinque secondi dopo l’inizio della ripresa. Successivamente invece, al minuto 11:40, è arrivato il raddoppio di Stukel. L’incontro poi ...

Advertising

zazoomblog : Hockey ghiaccio femminile Pechino 2022: gli Stati Uniti sconfiggono per 8-0 la Svizzera e conquistano la terza vitt… - number1719 : @federico_1899 @AndreaLongoni5 In effetti nell'Hockey su ghiaccio non è fallo. La vostra ottusità il nostro vanto. - zazoomblog : Hockey ghiaccio femminile Pechino 2022: la Cina supera il Giappone agli shoot-out - #Hockey #ghiaccio #femminile… - zazoomblog : Hockey Ghiaccio femminile la Cina supera il Giappone agli shootout - #Hockey #Ghiaccio #femminile #supera - Ace_Pic : @heggelund7 hockey su ghiaccio e un check regolare -