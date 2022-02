GF Vip, Alex Belli a Verissimo: “Ho in serbo un ultimo colpo di scena” (Di domenica 6 febbraio 2022) Il triangolo del Gfvip, formato dallo squalificato dal reality Alex Belli e le gieffine Soleil Sorge e Delia Duran, fa discutere anche a Verissimo. L’occasione è la nuova puntata del talk del sabato pomeriggio, dove Silvia Toffanin incalza l’ospite in studio, Belli, sui sentimenti nutriti verso le gieffine vip, senza nascondere di non concepire che lui non ammetta un tradimento con Soleil verso la promessa sposa. Dopodiché, la conduttrice ipotizza un ritorno nel gioco dei vip dell’attore, ma quest’ultimo non esclude un addio alla tv. GF Vip, Sophie Codegoni ha un altro malore: la regia censura L'ex tronista di Uomini e Donne si è sentita nuovamente male e nella Casa cresce la preoccupazione dei compagni ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 febbraio 2022) Il triangolo del Gfvip, formato dallo squalificato dal realitye le gieffine Soleil Sorge e Delia Duran, fa discutere anche a. L’occasione è la nuova puntata del talk del sabato pomeriggio, dove Silvia Toffanin incalza l’ospite in studio,, sui sentimenti nutriti verso le gieffine vip, senza nascondere di non concepire che lui non ammetta un tradimento con Soleil verso la promessa sposa. Dopodiché, la conduttrice ipotizza un ritorno nel gioco dei vip dell’attore, ma quest’non esclude un addio alla tv. GF Vip, Sophie Codegoni ha un altro malore: la regia censura L'ex tronista di Uomini e Donne si è sentita nuovamente male e nella Casa cresce la preoccupazione dei compagni ...

Advertising

361_magazine : Alex Belli a Verissimo. L'attore ed ex gieffino potrebbe ritornare nella casa del Grande Fratello Vip: lo scoop di… - PUNGOLO1962 : - ParliamoDiNews : Alex Belli in quarantena per tornare al GF Vip: lo scoop di Silvia Toffanin #alex #belli #quarantena #tornare… - Borno98176467 : RT @ale88cb: Grazie @socios per avermi dato la possibilità di essere #fanofthemonth #inter ??? e per avermi regalato l esperienza vip in fin… - zazoomblog : Alex Belli in quarantena per tornare al GF Vip? Lo scoop lanciato da Silvia Toffanin - #Belli #quarantena #tornare… -