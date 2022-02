Gf Vip 6, lutto inconcepibile per il gieffino: in casa non lo sa nessuno! (Di domenica 6 febbraio 2022) Un drammatico momento quello che sta vivendo uno dei concorrenti a causa del recente lutto che ha coinvolto il gieffino. Al Gf Vip 6, siamo ormai abituati ad assistere a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 6 febbraio 2022) Un drammatico momento quello che sta vivendo uno dei concorrenti a causa del recenteche ha coinvolto il. Al Gf Vip 6, siamo ormai abituati ad assistere a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CarsteiSilvia : RT @Lorenzo83497205: GF Vip, grave lutto per Barù: 'Non lo voglio dire', il concorrente lo ha confidato solo a tre persone - Lorenzo83497205 : GF Vip, grave lutto per Barù: 'Non lo voglio dire', il concorrente lo ha confidato solo a tre persone - zazoomblog : GF Vip grave lutto per Barù: “Non lo voglio dire” il concorrente lo ha confidato solo a tre persone - #grave… - telodogratis : Grave lutto per Barù del Grande Fratello Vip - Quellochetutti1 : Grave lutto per Barú al Gf Vip, lascerà la casa per i funerali? Ecco cosa è successo e lo sfogo con Soleil??… -