Calendario Olimpiadi oggi: programma lunedì 7 febbraio, orari, tv, italiani in gara, streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) oggi lunedì 7 febbraio va in scena la quarta giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno nove eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: team event per il pattinaggio artistico, slopestyle maschile per lo snowboard, gigante femminile e discesa libera maschile per lo sci alpino, 1500 metri femminili per lo speed skating, individuale femminile per il biathlon, 500 metri femminile e 1000 metri maschile per lo short track, gara mista per il salto con gli sci. L'Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Calendario Olimpiadi Pechino 2022: orari giornalieri, tv, programma, streaming

