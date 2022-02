(Di domenica 6 febbraio 2022) Per Fernando, Francescasarebbe disposta a percorrere a piedi le Asturie. Lo afferma nel brano "", una canzone dedicata proprio al suo grande idolo per ribadire che ai suoi ...

Advertising

Gazzetta_it : F1, Alonso spiazza tutti a Sanremo: autista per Michielin e tifoso di Emma - tifosiclub : F1, Alonso spiazza tutti a Sanremo: autista per Michielin e tifoso di Emma ?@Gazzetta_it? -

Ultime Notizie dalla rete : Alonso spiazza

La Gazzetta dello Sport

Per Fernando, Francesca Michielin sarebbe disposta a percorrere a piedi le Asturie. Lo afferma nel brano "", una canzone dedicata proprio al suo grande idolo per ribadire che ai suoi occhi sarà "sempre speciale, il più speciale". Negli ultimi giorni, l'asturiano ha ricambiato il favore nei confronti ...Per Fernando, Francesca Michielin sarebbe disposta a percorrere a piedi le Asturie. Lo afferma nel brano "", una canzone dedicata proprio al suo grande idolo per ribadire che ai suoi occhi sarà "sempre speciale, il più speciale". Negli ultimi giorni, l'asturiano ha ricambiato il favore nei confronti ...