Ai russi basterebbero un paio di giorni per prendere Kiev

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : russi basterebbero

AGI - Agenzia Italia

AGI - Un paio di giorni e Kiev cadrebbe nelle mani dei. È lo scenario sconvolgente dipinto dall'intelligence americana nel caso in cui Mosca decidesse di far varcare alle proprie forze il confine con l'Ucraina. 'Il bilancio di vittime sarebbe ...L'Ucraina è un paese grande, se Putin lo volesse davvero conquistare glii 100 mila ... Prima ancora di mettere il piede sulla terra kosovara, iavevano preso il controllo dell'...Poiché basterebbero politiche migratorie sensate e di lungo respiro per evitare le emergenze costanti, le crisi umanitarie, le strumentalizzazioni politiche. E la morte di povera gente.non basterebbero Il gas russo e le minacce di Mosca: l'Europa ha il bel tempo come alleato. (La Repubblica) Nel breve periodo, l'UE sarà probabilmente in grado di sopravvivere a una drammatica ...