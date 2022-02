Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 11:30 (Di sabato 5 febbraio 2022) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULL’ INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DI Roma E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione Lazio SI REGISTRANO SOLO CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO E CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA, DA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA, PER ESEGUIRE MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA, LE INDAGINI COINVOLGERANNO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. INFINE PASSIAMO AL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)DEL 5 FEBBRAIOORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’ INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DIE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLASI REGISTRANO SOLO CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO E CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA, DA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA, PER ESEGUIRE MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA, LE INDAGINI COINVOLGERANNO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. INFINE PASSIAMO AL ...

romamobilita : #Roma #viabilità Incidente, traffico rallentato sulla Tangenziale direzione stadio, nel tratto compreso tra uscita… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Sant'Alessandro, tra via Tiburtina e via Nomentana. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Trionfale, tra via della Pineta Sacchetti-Policlinico Gemelli e piazzale delle Medaglie d'Oro - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Colli Portuensi, tra via di Monteverde e via Portuense-largo Gaetano La Loggia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casal del Marmo, tra via Usseglio e via Trionfale -

