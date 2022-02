Uomo trova sul cruscotto dell’auto un ragno enorme: quello che fa è assurdo (Di sabato 5 febbraio 2022) Se appena saliti in macchina incontraste un enorme, peloso ragno di 15 centimetri sul cruscotto dell’auto, ammettete che anche voi fareste buon uso delle vostre due gambe e scappereste il più lontano possibile dal gigantesco aracnide. Tuttavia c’è un Uomo che non l’ha fatto. È successo un anno fa, a Febbraio 2021: l’australiano Chris Taylor stava salendo nella sua auto quando ha scoperto il ragno gigante e, invece di scappare a gambe levate, ha deciso di tenerlo come animale domestico e lo ha chiamato ‘Steve’. Il 42enne Chris, che lavora come responsabile per la sicurezza, ha permesso a Steve di vivere liberamente nella sua auto per un anno intero. Anno in cui il ragno– che si è poi scoperto essere una femmina- ha raddoppiato la sua grandezza. Secondo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 5 febbraio 2022) Se appena saliti in macchina incontraste un, pelosodi 15 centimetri sul, ammettete che anche voi fareste buon uso delle vostre due gambe e scappereste il più lontano possibile dal gigantesco aracnide. Tuttavia c’è unche non l’ha fatto. È successo un anno fa, a Febbraio 2021: l’australiano Chris Taylor stava salendo nella sua auto quando ha scoperto ilgigante e, invece di scappare a gambe levate, ha deciso di tenerlo come animale domestico e lo ha chiamato ‘Steve’. Il 42enne Chris, che lavora come responsabile per la sicurezza, ha permesso a Steve di vivere liberamente nella sua auto per un anno intero. Anno in cui il– che si è poi scoperto essere una femmina- ha raddoppiato la sua grandezza. Secondo ...

