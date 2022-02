Trento Prosegue anche per il 2022 la convenzione taxi rosa

(Di sabato 5 febbraio 2022) Continuaper illaper il servizio denominatosottoscritta tra il Comune e la Cooperativa di servizio, in rappresentanza di tutti i tassisti operanti sulla città di. L’iniziativa prevede la possibilità per donne di età maggiore di 16 anni,non residenti a, che si spostano sole o accompagnate da altre donne o minori, di ritirare un carnet di 10 buoni del valore di 5 euro ciascuno (dieci buoni/anno) utilizzabili dalle 22 alle 6 e, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, dalle 0 alle 24. I buoni possono essere usati singolarmente o cumulativamente, nelle tratte con partenza e/o arrivo nel territorio comunale e comunque non distanti oltre 50 chilometri ...

Advertising

TgrRaiTrentino : Alto Adige, ancora una vittima del Covid. Prosegue il calo dell'incidenza. Si tratta di un uomo con più di 80 anni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Prosegue

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Rispetto alla norma nazionale -l'assessore - riteniamo di non applicare il sistema misto, ... La provincia autonoma dipubblica una sintesi delle nuove misure e una slide riassuntiva. ...Il sistema sanitariola diminuizione delle degenze in ogni area. I posti letto occupati ...127.935: +956 casi (ieri +1.136 ) Basilicata 68.168: +916 casi (ieri +1.017) Molise 31.623: +...“Dall’illustrazione – prosegue Manica – si è avuta la conferma che stante l’attuale previsione urbanistica del Piano regolatore generale del Comune di Trento, su quell’area senza un’apposita variante ...Prosegue il tour de force per l’Olimpia che, archiviata la sconfitta contro il Fenerbahce, disputerà la sua quinta gara in otto giorni in quel di Trento. Qui l’Armani Exchange troverà una formazione, ...