Slittino, Kevin Fischnaller escluso dalle Olimpiadi per Covid: "4 anni buttati via" (Di sabato 5 febbraio 2022) Kevin Fischnaller non potrà prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurro è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di ieri, oggi si è sottoposto ad altri tre tamponi e purtroppo non hanno dato esito negativo. L'altoatesino, che sarebbe stato protagonista nella gara di Slittino, non avrà così la possibilità di gareggiare ai Giochi tra oggi e domani, dove si assegneranno le medaglie nel singolo maschile (sono in programma due manche al giorno). Il 28enne ha scritto un amaro post sul suo profilo Instagram: "A causa di un test positivo, non mi è permesso competere al più grande evento dell'anno, le Olimpiadi. Quando ho saputo l'esito, sono rimasto devastato, tutto il lavoro degli ultimi anni fatto per niente. Grazie per tutti i messaggi di ...

