Short track | Pechino 2022 | Arianna Fontana e le sorelle Valcepina raggiungono i quarti di finale nei 500 metri

(Di sabato 5 febbraio 2022) Buona la prima per l’Italia delloai Giochi Olimpici Invernali di, con le batterie dei 500femminili che hanno promosso tutte e tre le azzurre aidi, in programma lunedì 7 febbraio sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium., campionessa olimpica in carica su questa distanza, ha archiviato la pratica senza grandi patemi e si è qualificata agevolmente al prossimo turno non riuscendo però a stampare uno dei migliori tempi in assoluto (nona overall in 42?940). La fuoriclasse valtellinese ha comunque dominato la sua heat, imponendo un buon ritmo e resistendo agli attacchi della padrona di casa cinese Yuting Zhang. Obiettivo raggiunto anche da parte di Martina ...

Gara da seguire per l'Italia oggi alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà la diretta della staffetta mista dello short track, il pattinaggio di velocità su pista corta che cercherà di emulare i "cugini" della pista lunga che in mattinata ci hanno portato il fantastico argento di Francesca Lollobrigida nei 3000. Infine, attenzione a quello che potrebbe accadere alle ore 14.26 con la finale della staffetta mista di short track: sappiamo che l'Italia è tra le nazioni di spicco, dunque Arianna Fontana e ...