Sanremo 2022, una donna ferita in platea: l'incidente shock (Di sabato 5 febbraio 2022) Il festival di Sanremo sta per volgere al termine e intanto registra, tra colpi di scena ed emozioni all'insegna della musica italiana, alcuni incidenti di percorso. Dopo la rovinosa caduta registrata da un cameraman, alla quarta serata della kermesse è avvenuto l'impensabile ai danni di una spettatrice presente al Teatro Ariston. A quanto pare, secondo quanto ripreso dai ben informati, la donna sarebbe finita al pronto soccorso perché ferita dall'obiettivo di un fotografo nel mezzo della diretta sanremese. Il tutto sarebbe accaduto negli istanti successivi al duetto del concorrente Irama e l'ospite Gianluca Grignani. Sanremo 2022, quarta serata: Irama in duetto con Grignani tra i momenti più virali A poche ore dalla ...

