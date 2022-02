Sanremo 2022, Michele Bravi gela Serena Bortone: “Per parlare di questo serve profondità”. La conduttrice di Oggi è un altro giorno reagisce così (Di sabato 5 febbraio 2022) Bufera su Serena Bortone, dopo l’intervista di ieri 4 febbraio a Michele Bravi. La conduttrice Oggi è un altro giorno ha dovuto affrontare qualche problema di collegamento, e non solo. Dopo aver posto al cantante alcune domande sull’esperienza sanremese e il brano ‘Inverno dei fiori’, Bortone gli ha fatto una domanda molto delicata, che Bravi non ha affatto gradito. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai1 ha chiesto: “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Bufera su, dopo l’intervista di ieri 4 febbraio a. Laè unha dovuto affrontare qualche problema di collegamento, e non solo. Dopo aver posto al cantante alcune domande sull’esperienza sanremese e il brano ‘Inverno dei fiori’,gli ha fatto una domanda molto delicata, chenon ha affatto gradito. Ladel programma pomeridiano di Rai1 ha chiesto: “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e ancheti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - LauraRanalli3 : RT @RaiUno: A #Sanremo2022 @LinoGuanciale canta i #Beatles ?? Guarda la clip su RaiPlay ? - paolovarsi1 : Sanremo. Blasfemia Anticristiana Permessa, il Regime Multa Chi Protesta. -