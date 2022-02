Sanremo 2022, malore per Mahmood: soccorso dai sanitari dell’Ariston (Di sabato 5 febbraio 2022) Mentre una buona parte di attenzione se l’è presa Gianni Morandi che ha trionfato nella serata cover di Sanremo 2022, un retroscena emerso in queste ore ha fatto preoccupare alcuni fan. Riguarda Mahmood che, stando a quanto rivelato dagli esperti, avrebbe avuto un malore prima di salire sul palco dell’Ariston. Sarebbero intervenuti anche i medici del posto che avrebbero fatto di tutto per calmarlo e renderlo disponibile per l’esibizione. Sanremo 2022, Sangiovanni rivela cosa gli ha detto Maria De Filippi Il cantante, che quest'anno è alla sua prima esperienza al Festival, ha ricevuto un messaggio dalla conduttrice Sanremo 2022: ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 5 febbraio 2022) Mentre una buona parte di attenzione se l’è presa Gianni Morandi che ha trionfato nella serata cover di, un retroscena emerso in queste ore ha fatto preoccupare alcuni fan. Riguardache, stando a quanto rivelato dagli esperti, avrebbe avuto unprima di salire sul palco. Sarebbero intervenuti anche i medici del posto che avrebbero fatto di tutto per calmarlo e renderlo disponibile per l’esibizione., Sangiovanni rivela cosa gli ha detto Maria De Filippi Il cantante, che quest'anno è alla sua prima esperienza al Festival, ha ricevuto un messaggio dalla conduttrice: ...

