Sanremo 2022, Mahmood: «Da Blanco ho imparato a lasciarmi andare» (Di sabato 5 febbraio 2022) A poche ore dalla finale, abbiamo incontrato la coppia più amata di quest'edizione: «Chi è favorito non vince mai. Noi siamo tranquilli perché non ci aspettiamo niente», dicono. E spiegano di sentirsi come due vecchi amici: «Da Alessandro ho imparato tante piccole cose, ma alla fine solo le piccolezze che fanno le cose grandi» Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) A poche ore dalla finale, abbiamo incontrato la coppia più amata di quest'edizione: «Chi è favorito non vince mai. Noi siamo tranquilli perché non ci aspettiamo niente», dicono. E spiegano di sentirsi come due vecchi amici: «Da Alessandro hotante piccole cose, ma alla fine solo le piccolezze che fanno le cose grandi»

