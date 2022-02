SANREMO 2022: LA CLASSIFICA DELLA QUARTA SERATA CONFERMA QUASI TUTTE LE POSIZIONI (Di sabato 5 febbraio 2022) La QUARTA SERATA di SANREMO 2022 possiamo definirla senza problemi uno show memorabile dentro un Festival che è già entrato nella storia come tra i più visti e apprezzati di sempre. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, intervenuto ai Lunatici su Rai2 dopo la SERATA, l’ha definito uno dei momenti più belli mai trasmessi in tv. Passiamo alla CLASSIFICA generale DELLA QUARTA SERATA. Non risultano grandi variazioni. Mahmood e Blanco al vertice, Gianni Morandi passa al secondo posto e supera Elisa, completando il podio provvisorio. A seguire Irama, Sangiovanni e Emma che CONFERMAno compatta la triade di Amici. Massimo Ranieri scende all’ottavo posto. Chiude Tananai. La SERATA cover è stata vinta dal ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladipossiamo definirla senza problemi uno show memorabile dentro un Festival che è già entrato nella storia come tra i più visti e apprezzati di sempre. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, intervenuto ai Lunatici su Rai2 dopo la, l’ha definito uno dei momenti più belli mai trasmessi in tv. Passiamo allagenerale. Non risultano grandi variazioni. Mahmood e Blanco al vertice, Gianni Morandi passa al secondo posto e supera Elisa, completando il podio provvisorio. A seguire Irama, Sangiovanni e Emma cheno compatta la triade di Amici. Massimo Ranieri scende all’ottavo posto. Chiude Tananai. Lacover è stata vinta dal ...

