Sanremo 2022, il programma della finale. Ordine di uscita: apre Matteo Romano, ultime Le Vibrazioni (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco - Sanremo 2022 (Ufficio Stampa Rai) L'attesa è finita: il Festival di Sanremo 2022 sta per conoscere il suo vincitore e qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con l'ultimo liveblogging sanremese, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston nel corso della finale. Intanto, ecco il programma della serata. Sanremo 2022: il programma della finale In diretta su Rai 1 a partire dalle 20.50 circa, Amadeus conduce la finale del 72° Festival della Canzone Italiana. Presenza femminile della serata l'attrice Sabrina Ferilli.

