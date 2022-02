Sanremo 2022, classifica quarta serata: Mahmood e Blanco ancora in testa (Di sabato 5 febbraio 2022) ancora in testa Mahmood e Blanco dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 con Brividi, sale al secondo posto Gianni Morandi, terza Elisa ancora in testa Mahmood e Blanco dopo la quarta serata, quella delle cover, del Festival di Sanremo 2022 con Brividi. Sale al secondo posto Gianni Morandi dopo aver vinto insieme a Jovanotti il premio per la migliore cover con uno splendido medley mentre al terzo posto Elisa con O forse sei tu. Si giocheranno il podio domani sera anche Irama e Sangiovanni. classifica generale quarta serata – Sanremo ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 5 febbraio 2022)indopo ladel Festival dicon Brividi, sale al secondo posto Gianni Morandi, terza Elisaindopo la, quella delle cover, del Festival dicon Brividi. Sale al secondo posto Gianni Morandi dopo aver vinto insieme a Jovanotti il premio per la migliore cover con uno splendido medley mentre al terzo posto Elisa con O forse sei tu. Si giocheranno il podio domani sera anche Irama e Sangiovanni.generale...

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _carame_ : RT @SanremoRai: “Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.c… - debora_ergas : RT @galatacla: Guardate questo video: è uno squarcio di come una TV può essere 'servizio pubblico'... Brava @ChiaraGiannetta https://t.co… -