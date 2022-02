Salvini: "Il centrodestra si è sciolto come neve al sole" (Di sabato 5 febbraio 2022) 'I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddette centrodestra, cosiddetto perché alla prova dei fatti sono stato tra i pochi a credere all'unità della coalizione che si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) 'I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddette, cosiddetto perché alla prova dei fatti sono stato tra i pochi a credere all'unità della coalizione che si è ...

Advertising

LegaSalvini : ?? LIBERO: 'SALVINI È L'UNICO CHE HA GIOCATO. Ha fatto nomi di centrodestra, ha accettato la Belloni proposta da M5S… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - dariodangelo91 : Matteo #Salvini: 'Il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente'. - scarpettavenere : RT @ultimora_pol: #Italia Matteo #Salvini: 'Il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente.' @ultimora_pol -