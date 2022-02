Quando il papà di Elisabetta II amava un'altra donna (sposata) (Di sabato 5 febbraio 2022) Una lettera inedita (di oltre cento anni fa) rivela che Giorgio VI, prima di diventare sovrano, e prima di sposare la Regina Madre, ebbe una relazione clandestina con una nobildonna coniugata. Un amore «illecito» a cui mise fine suo padre Giorgio V… Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) Una lettera inedita (di oltre cento anni fa) rivela che Giorgio VI, prima di diventare sovrano, e prima di sposare la Regina Madre, ebbe una relazione clandestina con una nobilconiugata. Un amore «illecito» a cui mise fine suo padre Giorgio V…

