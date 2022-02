Osimhen: quanti mesi di astinenza, ha fame di gol (Di sabato 5 febbraio 2022) Victor Osimhen gioca titolare Venezia-Napoli, l’attaccante nigeriano non segna una rete in campionato da tre mesi. Tanti troppi, l’ultimo gol, quello segnato al Torino è per Osimhen una sorta di ricordo sfocato. Osimhen ha segnato l’ultima rete ufficiale con la maglia del Napoli in Europa League il 21 ottobre 2021. Ma in Serie A, l’ultimo gol del nigeriano risale al 17 ottobre del 2021 quel colpo di testa perentorio segnato allo stadio Diego Armando Maradona. Un balzo felino a sfruttare un pallone di nessuno, quello che piacciono ad attaccanti voraci come lui. Dopo la rete in Europa League è stato il buio totale. L’infortunio allo zigomo con l’Inter, l’operazione che poteva costargli la carriera, il recupero ed il Covid 19 lo hanno frenato, l’addio alla Coppa d’Africa. Tanto, troppo tempo senza calcio per ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Victorgioca titolare Venezia-Napoli, l’attaccante nigeriano non segna una rete in campionato da tre. Tanti troppi, l’ultimo gol, quello segnato al Torino è peruna sorta di ricordo sfocato.ha segnato l’ultima rete ufficiale con la maglia del Napoli in Europa League il 21 ottobre 2021. Ma in Serie A, l’ultimo gol del nigeriano risale al 17 ottobre del 2021 quel colpo di testa perentorio segnato allo stadio Diego Armando Maradona. Un balzo felino a sfruttare un pallone di nessuno, quello che piacciono ad attaccanti voraci come lui. Dopo la rete in Europa League è stato il buio totale. L’infortunio allo zigomo con l’Inter, l’operazione che poteva costargli la carriera, il recupero ed il Covid 19 lo hanno frenato, l’addio alla Coppa d’Africa. Tanto, troppo tempo senza calcio per ...

Advertising

napolipiucom : Osimhen: quanti mesi di astinenza, ha fame di gol #CalcioNapoli #napoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre… - sscalcionapoli1 : CdS – Osimhen, quanti conti in sospeso: ha 3 obiettivi domani col Venezia - SiamoPartenopei : Osimhen, quanti conti in sospeso: ha 3 obiettivi domani col Venezia - tuttonapoli : Osimhen, quanti conti in sospeso: ha 3 obiettivi domani col Venezia - Daniele91Nap : @1926_cri Mi ricordo Osimhen quando vinse con la canzone E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai Di giocat… -