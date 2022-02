Montemurlo (PO): operaio muore in fabbrica colpito da malore (Di sabato 5 febbraio 2022) I colleghi l'hanno visto accasciarsi a terra. probabilmente volto da malore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) I colleghi l'hanno visto accasciarsi a terra. probabilmente volto daL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Montemurlo operaio Malore improvviso in fabbrica, operaio di 41 anni si accascia e muore durante il turno di notte Un operaio di 41 anni è morto la notte scorsa a causa di un malore mentre stava terminando il suo turno di notte in una tessitura nella frazione industriale Oste nel comune di Montemurlo (Prato). Stando ...

Malore improvviso in fabbrica, operaio di 41 anni si accascia e muore durante il turno di notte

Un operaio di 41 anni è morto la notte scorsa a causa di un malore mentre stava terminando il suo turno di notte in una tessitura nella frazione industriale Oste nel comune di Montemurlo (Prato).

