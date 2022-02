Mattarella, il secondo mandato meglio del primo (Di sabato 5 febbraio 2022) – Applausi uno dietro l’altro a Mattarella nel suo discorso al parlamento. Applausi di chi gli deve la grazia di un anno di stipendiucci in più, per tacer della pensioncina. In mezzo alla vagonata di retorica, il presidente ha mostrato di voler imporre al parlamento di decidersi a procedere alla riforma della giustizia. Strano, nel primo mandato non ha detto una parola sullo scandalo Palamara, non ha mosso un dito per far rigare dritti i membri del Csm, di cui è presidente. Forse, nel secondo mandato, non sognando più una rielezione, un tris, si è deciso a fare e a dire ciò che nel primo ha dimenticato di dire e di fare. (Ard) Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022) – Applausi uno dietro l’altro anel suo discorso al parlamento. Applausi di chi gli deve la grazia di un anno di stipendiucci in più, per tacer della pensioncina. In mezzo alla vagonata di retorica, il presidente ha mostrato di voler imporre al parlamento di decidersi a procedere alla riforma della giustizia. Strano, nelnon ha detto una parola sullo scandalo Palamara, non ha mosso un dito per far rigare dritti i membri del Csm, di cui è presidente. Forse, nel, non sognando più una rielezione, un tris, si è deciso a fare e a dire ciò che nelha dimenticato di dire e di fare. (Ard)

Advertising

CottarelliCPI : Dignità, istituzioni, impegno sono le tre parole più usate nel discorso di Mattarella. Un discorso bello e toccante… - fanpage : 'Nel suo secondo #giuramento, #Mattarella ha detto tredici volte che l’Italia è un Paese indegno. E il Parlamento s… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - Beatrix49803976 : @mgmaglie Veramente ha applaudito i punti che secondo lei erano giusti nel discorso di Mattarella. Mi sa che lei si… - blaccckout : RT @Dio: Ottima scelta Britney, ma in occasione del secondo mandato di Mattarella era decisamente meglio 'Oops I did it again'. #Sanremo2022 -