Mahmood e Blanco pronti per la finale di Sanremo: "Aspettatevi una bomba stasera sul palco! Abbiamo una sorpresa" (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco sono in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Proprio in queste ore, il singolo sanremese sta facendo numeri incredibili per quanto riguarda stream e passaggi radiofonici, basti pensare che Brividi ha battuto il record di stream unici in un giorno su Spotify Italia. Scritta da Mahmood e Blanco, e composta assieme a Michelangelo, che ne è anche produttore, Brividi è una ballad romantica con pianoforte e archi che richiamano l'arrangiamento d'orchestra. Allo stesso tempo ha un sapore moderno in cui le voci e i punti di vista dei due artisti, nonostante i 10 anni di differenza, si intrecciano in perfetta armonia per raccontare come la paura di essere inadeguati, quando si parla d'amore, appartenga a tutte le generazioni.

rtl1025 : ?? #Mahmood poco prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata di #Sanremo2022 ha avuto un mancamento. Pronta… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - IlContiAndrea : #Mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po' di freddo. Ma ho con me #Blanco che mi sostiene… - maramula4 : RT @frangiacort4: mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po' di freddo. Ma ho con me blanco che mi sostiene sempre… - Silvi01_ : RT @oubaxence: blanco era pronto a donarci 500 punti al fantasanremo ma purtroppo mahmood l'ha fermato -