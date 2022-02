LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò detta il passo, quarto posto per Bezzecchi (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.23 Nakagami si migliora! Ottimo passo per il nipponico che si porta al terzo posto con 1 secondo ed 8 di ritardo da Aleix Espargarò (Aprilia), sempre leader. 04.20 Si migliora il giapponese Nakagami (LCR Racing). Il portacolori di Honda sale al 13° posto, mentre il sudafricano Brad Binder (KTM) si colloca al 15° posto alle spalle del nostro Enea Bastianini (Gresini). 04.16 Honda in pista nuovamente con Marquez. Lo spagnolo ha recuperato perfettamente dall’infortunio di fine 2021 ed ora è atteso al riscatto sin dal primo appuntamento di Losail. #StealthMode pic.twitter.com/wCb617LdgA — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) February 5, 2022 04.13 Settimo crono per Andrea ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.23 Nakagami si migliora! Ottimoper il nipponico che si porta al terzocon 1 secondo ed 8 di ritardo da(Aprilia), sempre leader. 04.20 Si migliora il giapponese Nakagami (LCR Racing). Il portacolori di Honda sale al 13°, mentre il sudafricano Brad Binder (KTM) si colloca al 15°alle spalle del nostro Enea Bastianini (Gresini). 04.16 Honda in pista nuovamente con Marquez. Lo spagnolo ha recuperato perfettamente dall’infortunio di fine 2021 ed ora è atteso al riscatto sin dal primo appuntamento di Losail. #StealthMode pic.twitter.com/wCb617LdgA — Repsol Honda Team (@HRC) February 5,04.13 Settimo crono per Andrea ...

